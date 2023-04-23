Türk turistlerden Yunan adalarına bayram akını

Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Pandeminin ardından ilk kez böylesi yoğunlukla karşılaşan feribot firmalarının bayram süresince yaklaşık 3 bin turisti Midilli Adası'na götürecekleri öğrenildi. Türk turistlerin Midilli Adası'na gitmeden önce araçlarını bıraktıkları otoparklar ise doldu taştı. Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen Jalem Turizm firmasının sahibi Ali Jale, bayramın ilk gününde 1000 kişinin üzerinde Türk turistin Midilli Adası'na geçtiğini belirterek, "Bu yılki Ramazan Bayramı periyodunda bizim de tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Biz bu talepten memnunuz" dedi.



SUAT SALGIN

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