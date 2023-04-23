Yerli gaz cepleri ısıtacak

Karadeniz'de çıkarılan yerli doğalgaz sisteme verilirken kamuoyuna duyurulan iki müjde vatandaşın cebini ısıtacak. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak. Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak. Örneğin 25 Nisan'da kesilecek bir faturada ücret olarak "0" yazarak vatandaşın son bir aylık kullanımından ücret alınmayacak. Örneğin 19 ya da 20 Nisan'da bir vatandaşa normal kullanımı karşılığı faturası kesildiyse o ailenin de 19 ya da 20 Mayıs'ta gelecek olan faturasından ücret alınmayacak. Aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmı sonraki aya devretmeyecek. Sitelerde uygulanan merkezi ısıtma ücretlerinden de aynı şekilde ilk ay fatura düzenlenmeyecek. Sonraki aylarda da hane başı 25 metreküp siteler için de düşürülerek faturalarının düşük oluşturulması sağlanacak. Kartlı doğalgaz sayacı kullanan vatandaşların da kartlarına 25 metreküpte ücretsiz olarak tanımlanacak.



BARIŞ ŞİMŞEK

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