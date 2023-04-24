Bakan Nebati, ÖTV muafiyetinin detaylarını anlattı!

Nebati, bugün de Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.