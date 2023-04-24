Karadeniz gazından sonra ‘sarı kız’ gazı

Karadeniz'de keşfedilen ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak yerli ve milli doğalgazın karaya bağlanmasının ardından, enerji çeşitliliği ve arzını artıracak önemli bir çalışma daha hayata geçiyor. Bir yandan, 81 ilin tüm ilçelerine doğalgazın ulaştırılması için çalışmalar devam ederken, diğer yandan doğalgazın ulaşmadığı kırsal kesimler için de alternatif çözümler üretiliyor.Doğal gazın ulaşmadığı kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin büyükbaş hayvanlarının ürettiği atıktan üretilen gazın mutfaklarda kullanılabilmesi için tasarlanmış olan biyogaz ünitesinin seri üretimine yakın zamanda başlanacak. 4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı Ali Rıza Öner, "Hükümet, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ise çöpler ve hayvansal atıklar, önemli bir yer tutuyor. Biyogaz üretimi için çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin biyogaz üretim potansiyeli yüksek" dedi.Öner, "Kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının ürettiği atıktan üretilen gazın mutfaklarda kullanılabilmesi için tasarlanmış olan biyogaz ünitesinin seri üretimine TEMSAN tarafından başlanacağı açıklanmıştı. Ayrıca buradan çıkan biyogazın yeterli olması durumunda köylere merkezi sistem biyogaz sıcak su kazanı kurularak ısıtma yapılabilecek" diye konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarından Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) da organik atıkları kullanarak biyogaz üreten BİOTEM'i geliştirmişti. Doğalgazın olmadığı kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşın pişirmede kullanacağı enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayan cihaz, yaklaşık 3 büyükbaş hayvanın atığıyla 1 ayda 12 kilogramlık bir mutfak tüpüne eşdeğer üretim sağlıyor. Şu anda Türkiye'de 10 ilde kullanılmaya başlayan ürünün seri üretime hazır olduğu öğrenildi.