Merkez Bankası’na 72 katlı akıllı bina

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk etabını açtığı, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'ne inşa edilen 72 katlı Merkez Bankası binasının yüzde 85'i tamamlandı. Merkez Bankası'nın Haziran'da tamamlanması hedeflenen yeni binaya taşınması için geri sayım başladı. Merkez Bankası binası Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak. İstanbul'da yaşanacak olası yüksek bir depreme göre tasarlanan binaya Türkiye'nin en hızlı çift kabinli 52 asansör bulunuyor.



YÜKSEKLİĞİ 386 METRE

1930'da kurulan Merkez Bankası merkezini İstanbul'a taşıyor. Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 bin 650 çalışanı bulunuyor, bunların 2 bin 120'si idari merkezi ofislerinde çalışıyor. İnşaatı Limak tarafından üstlenilen Merkez Bankası kulesi temelden itibaren 386 metre yüksekliğinde olacak. Projenin statik detayları Türk firma tarafından hazırlanırken, projelendirme dışında yüksek yapı konusunda Amerika'nın ünlü bir firmasına da kontrol ettirildi.



HAZAL ATEŞ

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