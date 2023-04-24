Tarım ve hayvancılık yüzyılına yeni müjdeler

Asrın felaketinin ardından çiftçilere sağlanan köy evlerinin anahtar teslimleri hak sahiplerine verilirken, yeni müjdeler duyuruldu. Toprağın emekçilerine verilen teşvik ve desteklerle Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve hayvancılıkta çağ atlanacak. Devrim niteliğindeki desteklerle özellikle deprem bölgesindeki çiftçiler adeta küllerinden doğacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılığın yüzyılı için 10 yeni müjde verdi. Çiftçiye sağlanacak krediden Akıllı Köy Evleri Modeli'ne, Aile Tipi İşletmelere verilecek desteklerden sözleşmeli üretimle üreticinin gelirini garanti altına almaya kadar birçok eser Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak.



Basınçlı sulama altyapısını güçlendirmek için yapılacak çalışmalarla tarımda rekolte ve geliri artırılacak.



Sözleşmeli üretimle tarımsal üretimin verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak teşvikler sağlanarak üreticinin geliri garanti altına alınacak.



Jeotermal OSB başta olmak üzere sera yatırımı destekleri artırılacak.



Çiftçinin tarımsal üretimde kullandığı azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığın azalması için önemli adımlar atılacak. Bu anlamda önemli bir proje hayata geçirilerek Karadeniz gazından gübre sağlayacak fabrika Zonguldak'ta kurulacak. * Aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlanarak her haneye en az 1 asgari ücret garantisi verilecek. Ayrıca Büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri teşvik ediliyor.

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