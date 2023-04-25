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Haberler Ekonomi 45 bin öğretmen 8 Mayıs’ta okullarına atanacak

45 bin öğretmen 8 Mayıs’ta okullarına atanacak

25.4.2023

Gazete

45 bin öğretmen 8 Mayıs’ta okullarına atanacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 11 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı düzenleneceğini duyurdu. Deprem dolayısıyla eğitime ara vermek zorunda kalan öğrenciler, telafi dersleriyle arayı kapatacak. Malatya'da 8 ilçe, Kahramanmaraş'ta 2 ilçe, Hatay'da 7 ilçe, Adıyaman'da 5 ilçede 27 Mart itibarıyla eğitim öğretimin başladığını aktaran Özer, bugün itibarıyla deprem bölgesindeki tüm ilçelerde eğitim öğretimin başladığını dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 45 bin öğretmen atamasının son 20 yılın tek seferdeki en yüksek atama olduğunu söyleyen Bakan Özer, "8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'nin üzerinde öğretmeni 10 ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz, ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz" ifadelerini kullandı.

RANA BÜYÜKTAŞ

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