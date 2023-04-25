İkinci el otomobil piyasası bayram sonrası düşüşte

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan bayram öncesi hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Şu sıralar ise ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Galericiler ise bu sessizliğin kısa süreceğini belirtiyor. Öte yandan, ikinci el otomobillerde ortalama araç fiyatları 450 ile 500 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamların iki bayram arasında tekrardan güncelleneceği öngörülüyor. Ayrıca, iki bayram arasında ise yüzde 15 ile 20 arasında zam gelmesi bekleniyor.

Galerici Gökhan Ardeşen, "Her bayram sonrası olduğu gibi 10 gün kadar hareketlilik olmaz. Sonrasında ise hareketlilik tekrar başlayacaktır. Fiyat artışlarında vatandaşın ihtiyacı olmadan araç alması büyük etken oluyor. Vatandaşların ihtiyaç dışında araç almamaları lazım. Biz böyle yaptıkça araç fiyatları yükseliyor. En azından ihtiyaç dışında araç almazsak araç enflasyonunu da düşürmüş oluruz" diye konuştu.