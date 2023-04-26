‘22 ayar gram altın bin 650 lira olur’

Düğün mevsimi yaklaşırken altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğine dikkat çeken Kuyumcu Cengiz Çiftçi, altının hiçbir zaman kaybettirmediğini, ancak 'kazanmaya başladım' diyebilmek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini söyledi. Çiftçi, "Düğünlerin sık yapıldığı yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 22 ayar gram altın bin 650 Türk lirasını görür diye düşünüyorum. Günümüzde en güzel yatırım aracı altındır. Altın hiçbir zaman kaybettirmez, her zaman kazandırır. Ama kazanmak için en az 5 aylık bir zaman gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor" dedi.

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