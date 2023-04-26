  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘22 ayar gram altın bin 650 lira olur’

‘22 ayar gram altın bin 650 lira olur’

26.4.2023

Gazete

‘22 ayar gram altın bin 650 lira olur’
Düğün mevsimi yaklaşırken altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğine dikkat çeken Kuyumcu Cengiz Çiftçi, altının hiçbir zaman kaybettirmediğini, ancak 'kazanmaya başladım' diyebilmek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini söyledi. Çiftçi, "Düğünlerin sık yapıldığı yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 22 ayar gram altın bin 650 Türk lirasını görür diye düşünüyorum. Günümüzde en güzel yatırım aracı altındır. Altın hiçbir zaman kaybettirmez, her zaman kazandırır. Ama kazanmak için en az 5 aylık bir zaman gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA