Esnafa vergiden sonra prim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca esnafın yüzünü güldüren vergi muafiyetleri müjdesinin ardından sosyal güvenlikte de çok önemli adımları atılacak. Esnafın prim gün süresinin 7200'e düşürülmesi için hazırlık sürerken, sosyal güvenlik teşvikleriyle prim yükü hafifletiliyor. Bağ-Kur'lu esnaf ve şirket ortaklarına 5 puanlık prim teşviki kapsamında bu yıl verilen teşvik 500,40 lira ile 3 bin 753 lira arasında değişiyor. Esnafa ilave faiz desteği de sağlanacak, daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, bir işyeri açmadan gezici olarak pazar takibiyle perakende emtia alım satımıyla uğraşanlara gerçek usulde vergilendirmeden basit usule geçme olanağı tanındı.



5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Türkiye'de yaklaşık 80 bin esnafın basit usule tabi olmasının önü açıldı. O dönem içerisinde alım satım arasındaki fark kadar yıllık vergilendirme yapılacak. KDV, stopaj gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Hükümet, küçük esnafın daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışıyor. Düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde Bağ-Kur'lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 güne düşürülecek. Böylece 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerin istikrar ve güvenin sağlanması için önemli bir olduğunu belirtti. Öte yandan pazarcı esnafının vergilendirmede basit usule geçmesinin ürün fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

DİĞER