EYT’liler için prim desteğinde süre sınırı olmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT'lilere 5 puanlık prim indiriminin ayrıntılarını açıkladı.



EVDE ÇALIŞANLAR DAHİL

Bu indirimden yararlanılması için çalışanın işten ayrılış bildirgesini 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebiyle verilmesi ve işten çıkışı takip eden 30 gün içinde aynı işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışması gerekiyor. Sosyal güvenlik destek prim tutarı 500.40 lirayla 3 bin 753 lira arasında olacak. Prim indirimi sadece özel sektör işyerlerinde uygulanıyor. Destekten yararlanılabilmesi için aylık prim, hizmet belgesinin yasal sürede verilmesi, primlerin de yasal süresinde ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. Ev hizmetleri, bakım işlerinde çalışırken EYT'den emekli olup aynı işverene bağlı çalışanlar için de bu indirimden yararlanılabilecek. Destek priminde 5 puanlık indirim aynı işyerinde çalışıldığı sürece devam edecek. Normal emeklilerde olduğu gibi tek konutu olan emekliler başka bir gelirleri yoksa bu konutları için emlak vergisi ödemeyecek. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler ise bu muafiyetten yararlanamıyor.



HAZAL ATEŞ/ANKARA

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