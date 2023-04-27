Yarısı Bizden kampanyası için başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası ile ilgili açıklamada bulundu. Kurum, "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor. Güvenli konutlar için "Yarısı Bizden" kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Kampanyayla ilgili merak edilen her bilgi http:// yarisibizden. gov.tr adresinde. Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştürelim" dedi. Gün içinde tekrar açıklama yapan Kurum, "Toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle projeye başvurmuş ve 'devletim gelsin TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün' diyor. Bu bizim için ne güzel bir mutluluktur" dedi.

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