Aydın’da ÖTV coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ticari araçlarda ÖTV muafiyeti müjdesi taksi, minibüs ve nakliye işi yapan esnafı sevindirdi. AK Parti Aydın milletvekili adayı Mustafa Savaş, seçim çalışmaları için Yeni Asır'a yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanının verdiği müjdenin, büyük bir coşkuyla karşılandığını söyledi. AK Parti Aydın milletvekili adayı Mustafa Savaş seçim kampanyası kapsamında esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşa ÖTV'de yapılan indirim hakkında bilgiler veren Savaş, "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici, kamyonla taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Özellikle minibüs ve taksici esnafı, araçlarını kolaylıkla yenilemelerine imkan sağlayacak olan bu müjde ile adeta bayram etti. Şoför esnafımız bize yıllardır bugünü beklediklerini ve en kısa zamanda araçlarını yenileyeceklerini söylediler. Bu vatandaşın da daha konforlu hizmet alması için de önemli bir adım oldu" dedi.

YENİ MÜJDELER VAR

Başkan Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" için önemli adımlar atmaya devam edeceğinin altını çizen Savaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ekonomiyi büyüttük, demokrasimizi güçlendirdik, yasakları ortadan kaldırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı için yeni müjdeler vermeye devam edecek" dedi.

İHSAN KARATAŞ