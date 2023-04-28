Memura büyük destek yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı. Beyannamede yer alan projenin detayları ortaya çıktı.

İLK TERCİH ANADOLU OLDU

Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, Ege, Akdeniz kıyılarındaki illerde görev yapmak istemiyor. Öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarının ilk tercihi Anadolu şehirleri haline geldi.

DENGESİZLİK KALKACAK

AK Parti kurmayları, "Büyükşehirlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Özel sektör çalışanları bir şekilde bu konudaki maliyetlerin karşılanması için destekleniyor ama kamu çalışanlarının böyle bir durumu yok. Örneğin 15 bin lira maaşla küçük bir ilde geçinebilirken, tayin İstanbul'a çıkıyor. Gitmeme gibi bir lüksü yok. Gidip çalışmak zorunda. Böyle olunca da yaşam şartları ile maliyetler arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizliği ortadan kaldırılacak düzenlemeler yapılacak" dediler. 1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan memura ek ödemeler yapılıyordu.

BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

Memurların daha rahat nefes alması için seçimden hemen sonra metropollerde yaşayan memura dönük benzer ödemeler metropollerde çalışacaklar için de getirilecek. Memura büyükşehir tazminatı ödenecek. Ayrıca kira yardımları yapılacak.

LOJMAN VERİLMESİ DE GÜNDEMDE YER ALIYOR

ÖTE yandan öğretmen, polis gibi meslek grupları için lojman olanağı tanınması gündemdeki çalışmalar arasında yer alıyor.