TEKNOFEST’e 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez açtı. Birçok yarışma ve etkinliğe ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 1 Mayıs'a kadar sürecek.

TEKNOLOJİ GELİŞTİREN ÜLKE

ETKİNLİK toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı.