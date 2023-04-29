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Haberler Ekonomi 7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere refah payı

7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere refah payı

29.4.2023

Gazete

7 bin 500 TL üzeri maaş alan emeklilere refah payı
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerle ilgili temmuzda yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti. Bakan Bilgin, "Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek" diye konuştu.
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