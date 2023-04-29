Tarımsal sulamada çiftçiye 4,5 milyarlık destek

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırılmış, Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

MALİYETLER AZALACAK

Konuya ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar' çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir. 'Sulamada milat' olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar liraya tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.