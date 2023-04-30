200 milyonluk liralık destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaştırma sektöründe haberleşme teknolojileri projelerinin desteklenmesi amacıyla çağrıya çıktı. Proje kapsamında bakanlık görev alanına giren demiryolu, denizcilik, karayolu ve havacılık sektörlerinde elektronik haberleşme temelli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla girişimcilere toplam 200 milyon TL destek verilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan her bir proje en fazla 15 milyon TL'lik bir destek hakkı kazanacak. Girişimciler geliştirdikleri projeler için 2 Mayıs ile 3 Temmuz tarihleri arasında başvurularını bakanlığa yapabilecek. Çağrı kapsamında Ar-Ge desteği verilecek projeler ile tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılması.



BARIŞ ŞİMŞEK

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