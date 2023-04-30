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Haberler Ekonomi Borusan Cat her geçen gün hedefini büyütüyor

Borusan Cat her geçen gün hedefini büyütüyor

30.4.2023

Gazete

Borusan Cat her geçen gün hedefini büyütüyor
Borusan Cat, satış sonrası kullanıcı hizmetleriyle fark yaratarak büyümeye devam ediyor. Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Özer Şahin, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20-25 arasında büyüme beklediklerini bildirdi. İnşaat sektöründe kullanılan iş makineleri sektöründeki paylarını yüzde 80'e, madencilikte kullanılan ağır iş makinelerinde de ilk aşamada yüzde 10'luk paya ulaşmak istediklerini belirten Şahin, "Caterpillar henüz Türkiye'de iş makinesi üretimi yapmıyor ancak yerli üreticilerden yaptığımız parça tedariki 300 milyon doları aşıyor" dedi.
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