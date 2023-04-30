Doğalgaz faturanız Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'den çıkarılan doğalgazın devreye alınması töreninde 1 ay boyunca konutlardaki tüm doğalgaz tüketiminin, 1 yıl boyunca ise 25 metreküpe denk gelen tüketimin bedava olacağını duyurmuştu. İzmir Doğal Gaz abonelerine gönderdiği mesajda, "Sayın abonemiz bir ay süreyle oluşan ya da oluşacak doğal gaz faturanız iptal edilecektir. Ödeme yapmamanız gerekmektedir. Ödeme yaptıysanız tüketim bedeliniz müşteri sözleşmesi hesabınıza iade olarak yansıtılacaktır. Bu süreçte oluşacak doğal gaz faturanız Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanacaktır" açıklamasında bulundu.

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