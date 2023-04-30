Kira artışlarına karşı İspanya modeli

Konut kiraları, dünya genelinde yaşanan enflasyon artışlarıyla yükselmeye devam ediyor. Önlenemeyen artışlara çare olarak birçok ülkede farklı yöntemler devreye alınıyor. İspanya ilk kez konut kiralarına hem üst sınır hem vergi artışı getirme kararı aldı. Kira artışına 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 tavan uygulanacak. İki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak. Uzmanlara göre bu model Türkiye'de de uygulanabilir. Daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da benzer uygulamalara gidilmişti. Uzmanlar, bu iki ülkede yatırım amaçlı konut alımının zorlaştırıldığını dile getiriyor.

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