Yerli ve milli Togg’un ilk teslimatları başladı

Türkiye'nin yerli ve millli otomobili Togg ilk sahiplerine kavuşuyor. Hak sahibi olan 20 bin kişi için üretim hız kesmeden devam ederken, ilk siparişler Elazığ ve Adana'ya doğru yola çıktı. Hafta boyunca devam edecek olan teslimatların adresleri ise, Bursa, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olacak. Bu şehirlerdeki ilk kullanıcıların evlerine akıllı cihazlar teslim edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg ile ilgili bir müjde vererek, "Togg'un yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak" demişti. Togg için düzenlenen kredi fırsatıyla, talepte büyük bir artış yaşanması bekleniyor.

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