TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri, sahiplerini buldu. Özgün tematik konular içeren ve programın ödül komitesi tarafından değerlendirilerek sonuçları kısa süre önce açıklanan Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerinin sahiplerine ödülleri, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında festivalin ana konularına dair doktora tezi yazan araştırmacılara ödül verdiklerini belirterek, "Fen bilimlerinden mühendisliğe, yaşam bilimlerinden sağlığa ve sosyal bilimlere kadar farklı alanlarda doktora tezi yazan araştırmacılarımızı ödüllendiriyoruz." dedi.Herkesi TEKNOFEST'e ve festivalin coşkusunu yaşamaya davet eden Varank, "'TEKNOFEST coşkusu tüm yurtta devam etsin' diyoruz. Sizleri bu yıl Ankara'ya, seneye tekrar TEKNOFEST'in başka bir şehrinde buluşmaya davet ediyoruz. İnşallah bir ve beraber olursak hep birlikte Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken bu sürecin en büyük destekçisi olmaya var mısınız?" ifadeleri kullandı. Törene geçilirken üçüncülük ödülünün 30 bin TL olduğunu duyan Varank, "Üçüncülük ödülümüz 30 bin TL'ymiş. Sizce yeterli mi? Biraz artırmamız gerekir mi? (Alanda bulunanların 'evet' demesi üzerine) O zaman üçüncülük ödülümüz 50 bin TL olsun mu? İkincilik ödülümüz 60 bin TL, birincilik ödülümüz de 75 bin TL olsun." diye konuştu.

DİĞER