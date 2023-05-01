Eczacıbaşı’ndan dev yatırım

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki kuruluşlardan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Manisa fabrikasında yaptığı 65 milyon avroluk kağıt makinesi yatırımını hayata geçirdi. 80. kuruluş yılı olan 2022'de başlattığı yatırım hamlesini Cumhuriyet'in 100. yılında da sürdüren Eczacıbaşı Topluluğu, yeni yatırımla Manisa fabrikasındaki temizlik kağıtları üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Yatırımla Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin toplam temizlik kağıtları üretim kapasitesi 250 bin tona ulaşırken, son 2 yılda gerçekleştirilen yatırımların tutarı 700 milyon avroyu aştı.



MARKALI PAZARDA LİDERLİK

Kişisel hijyen alışkanlıklarının gelişmesine ve pazarın büyümesine öncülük eden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kapasite artışı sayesinde Türkiye'de markalı pazardaki liderliğini sürdürmeyi, ihracatı artırmayı planlıyor. Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Yaraları birlikte sarmak ve birlikte iyileşmek üzere gerek ekonomik ve gerekse toplumsal alanlarda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi

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