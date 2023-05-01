'Emekliye refah payı yüzde kaç olacak?' sorusuna yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, "Emekli temmuzda enflasyon farkı ve ciddi refah payı alacak" ifadelerini kullandı. Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalıştıklarını belirten Bakan Bilgin, "Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz. Son asgari ücret düzenlemesi beklenen üzerinde bir artış gerçekleşti. Dolar bazında baktığımızda da 460 dolardı açıkladığımızda. Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolar bazında asgari ücret düzenlemesi bu. Çalışanlarımızı, kamu çalışanları koruyan uygulamalar yaptık. Korumaya da devam edeceğiz. Asgari ücreti Temmuz öncesi veriler ışığında açıklayacağız. Emekçileri ezmedik ve ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.



"ENFLASYON DÜŞECEK"

Enflasyonun düştüğünü rakamların gösterdiğini belirten Bakan Bilgin, "Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz" dedi.



EMEKLİYE REFAH PAYI ARTIŞI

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli olduğunu söyleyen Bilgin, "7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık. Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu.



AKADEMİSYENLERE MÜJDE

Kamuda çalışan doktor, sağlık çalışanlarının ardından üniversitelerde görevli akademisyenlerin maaşlarının da yükselmesi için çalışma yapıldı.Bakan Bilgin, uzman doktor maaşının 58 bin liraya çıktığını belirterek, "Akademik personelin maaşları yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bunu düzenleyeceğiz. Akademik hayata ayrı çalışma yaptık. Akademik hayatla ilgili kapsamlı düzenlemeyi Temmuz'da yapacağımız çalışma var" açıklamasını yaptı.



HER KESİMİN YÜZÜ GÜLECEK

Taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmasını tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, düzenlemeyi Meclis açılır açılmaz yapacaklarını söyledi. Esnaf, çiftçi, küçük tüccar, mikro işletmelerin prim gün sayısını düşürmeye yönelik çalışma da tamamlandı. Meclis açılır açılmaz yapılacak düzenlemeyle yanında az kişi çalışanların prim gün sayıları diğer sigortalılarla aynı olacak. Sosyal sigortası olmayan çiftçi kalmayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların gelirini artıracak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Temmuz ayında emekliler, kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak. Bakan Bilgin'in ifadesiyle "Aşağıdakiler yukarıya, yukarıdakiler biraz daha yukarıya" taşınacak. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasının ardından uzun yıllar prim ödeyip aylığı aynı seviyede kalan emekliler bu duruma tepki göstermişti.Yapılacak düzenlemeyle 7500 liranın üzerinde aylığı olanlara da enflasyon zammı dışında refah payı yoluyla ekstra artış sağlanacak.



1 MİLYON EYT'Lİ İLK AYLIĞINI ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT kapsamında müracaat edenlerin sayısının 1 milyon 700 bin olduğunu, 1 milyon kişinin ilk aylığını aldığını söyledi. Mayısta EYT'lilerin tamamı aylığını almış olacak. İşlemleri gecikenler aylıklarını birikmiş olarak alacak. Bakan Bilgin, "Bir kısmının prim gün sayısı eksik, diğer şartları tutmuyor. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Aylığını alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar" dedi. Bakan Bilgin, EYT kapsamında staj mağduru diye bir kavramın söz konusu olmadığını belirterek, "Stajyerlik bir eğitim süreci, mağduriyet söz konusu değil" diye konuştu.



TOPLU SÖZLEŞMELER SÜRÜYOR

Kamuda 700 bini aşkın işçinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci devam ediyor. Bakan Bilgin, kamuda yapılan oransal artışların özel sektöre de öncülük ettiğini belirterek, "Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri önemli çünkü kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor" dedi.

DİĞER