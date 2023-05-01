Güneş enerjisinde lisanssız devrim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanssız yaptığı düzenleme ile güneş enerjisinde yeni bir dönem başlattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kendilerine yöneltilen eleştirilerin boşa çıktığını belirterek, "Şalterler kapanacak, kimse güneşten elektrik üretmeyecek diyenler, köşe yazarlarına yalan yanlış yazılar yazdıran menfaat çevreleri yine yanıldı. Halen faaliyette olan 10 bin megawata yakın lisanssız tesislerimiz mevcut. Lisanssız elektrik üretmek için sadece 8 ayda 16 bin megawata yakın başvuru geldi. Bu sahada 5,7 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor" dedi.

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