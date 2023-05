‘Milli geliri 16 bin dolara yükselteceğiz’

Cumhuriyetin ilanından önce yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlendiği bina, 1979 yılında yıkıldıktan sonra uzun yıllar atıl kaldı. Tarihi alana ilişkin harekete geçen İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aslına uygun yenileme çalışmaları başlatıldı. İzmir Valiliği, İktisat Kongresi'ni 100'üncü yılında yeniden aynı yerinde düzenlemek üzere proje hazırladı. Tarihi alanda bulunan eserler koruma altına alınırken, bina projesinin aslına uygun hazırlanmasının ardından yüklenici firma, 83 milyon 55 bin TL bedelle 2 katlı, 14 metre yüksekliğindeki kongre merkezinin yapımına başladı. Kongrenin 100'üncü yılı olan 17 Şubat 2023'te açılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılışı ertelenen binanın dış cephesi, döneme uygun biçimde taşla kaplandı. İç kısımda ise modern bir kongre merkezinin yanı sıra tarihi belgeler ve materyaller bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde 100 yıl sonra aynı binada yeniden gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve davetliler katıldı.



YERLİ VE MİLLİ KALKINMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Kişi başına düşen milli geliri yükselteceklerini söyleyen Bakan Nebati, "Küresel rekabete karşı yüksek katma değerli üretimi, dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü destekliyoruz. Ülkemizin, daha bugünden birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakmış olduğu yenilenebilir enerji üretimini, yatırımlar ve teşviklerle sürekli artırıyor, rüzgar ve güneşten elektrik üretiminde tarihi rekorlar kırıyoruz. Üretmek isteyen her insanımızın önünü açıyor, kapsamlı teşvikler sunuyoruz. Çünkü bizim yarına dair hedeflerimiz var. 2028 yılına kadar yıllık yüzde 5,5 büyüme oranıyla milli gelirimizi 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkaracağız. Dış ticarette 1 trilyon dolar hedefine ulaşacağız. Kişi başına düşen milli gelirimizi 16 bin dolara yükselteceğiz. 6 milyon yeni istihdam ile 2028 yıl sonunda toplam 38 milyon istihdama ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı'nda da yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyüyerek ekonomimizi her geçen gün daha da güçlendireceğiz. Yerli ve milli kalkınma stratejilerimizi sürdüreceğiz. Milletimizin iradesinden başka hiçbir iradenin gölgesinde kalmadan, muasır medeniyetler seviyesine ulaşıp aşmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



ENFLASYONLA MÜCADELE

Konuşmada enflasyona da değinen Bakan Nebati, mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek "Büyümenin kompozisyonuna baktığımızda yatırımlar, ihracat ve turizm gibi sürdürülebilir bileşenlerin payının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırımlardaki güçlü performans, istihdam piyasasına da olumlu olarak yansıyor. Salgının ardından rekor bir hızla 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı ve istihdam 2023 yılı şubat ayı itibarıyla 31,5 milyon kişiye ulaştı. Bu süreçte mali disiplinden de asla taviz vermiyoruz. Enflasyona karşı verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Enflasyonu tedrici bir şekilde tek haneli seviyelere çekmeye de kesin kararlıyız" dedi.

