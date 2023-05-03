Bodrum’da lahmacun 450 tl

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks işletmelerde geçen yıl 200 liraya satılan bir lahmacunun fiyatı 450 liraya, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıktı. Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği başladı. Bodrum'a son 100 gün içerisinde 25 bin yabancı yolcu geldi. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle turistler ağırlanıyor. Her bütçeye uygun konaklama hizmeti sağlayan Bodrum'da kişi başı konaklama hizmeti 450 liradan başlarken, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 lira olan bir lahmacun 450 liraya satılıyor.



'"YÜZDE 45 ARTIŞ"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Fiyatlar isme, maliyete ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da plaj ücretleri daha netleşmedi. Bodrum sadece özel plaj işletmeleri ve lahmacundan ibaret değil. Bodrum'da her şey var. Bölgesel olarak fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da 20 liraya da lahmacun var, daha popüler olan başka bir bölgede bu fiyat 450 liraya çıkıyor" dedi.



ADEM ÜLKER

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