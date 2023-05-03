İncıraltı’ndaki plan tartışmaları sürüyor

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin "İnciraltı zaten bizim" açıklamasına İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut sert yanıt geldi. İzmir Şehir Plancıları Odası, kentte yapılan 1 Mayıs kutlamaları esnasında yaptığı yürüyüşten bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda ise Yürüyüşümüz başladı. Peki ne diyoruz? Kültürpark'ı Yalnız Bırakmayacağız! İnciraltı Sen Zaten Bizimsin!" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın ardından ŞPO'nun yaptığı paylaşıma dava açacaklarını belirten İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, "Bugüne kadar İnciraltı konusunda kamuoyunu yanıltıcı beyanlarınıza ve 100 yıldır sahip olduğumuz mülkiyet arazilerimiz üzerinde tahrik edici çıkışlarınız için hukuk önünde hesap vermeniz ve mülkiyet haklarımızı korumak için dava açacağız" dedi.

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