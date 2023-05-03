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Haberler Ekonomi Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 63.63 indirim

Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 63.63 indirim

3.5.2023

Gazete

Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 63.63 indirim
Boru Hatları ile Petol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), "2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında indirim yapılmıştır" açıklaması yaptı. BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.
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