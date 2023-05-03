Sulama kooperatiflerine yüzde 50 hibe destegi

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, kooperatif ortaklarının yıllık sulama bedellerinin yüzde 50'sinin devlet desteği olarak ödenebilmesinin karşılığını aldıklarını söyledi. Uysal, desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kararın Resmi Gazetede'de yayınlandığını belirten Uysal, "Kararnameye göre 01.01.2024 tarihinden sonra, bölge birliklerine ortak olmayan sulama kooperatifleri ve ortakları bu yüzde 50 hibe desteğinden yararlanamayacaktır. Bölge Birliğimiz ve merkez birliğimizce yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar sonucu kabul edilen yüzde 50 hibe desteğinin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımıza, bakanlık yetkililerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.



CÜNEYT HASÇELİK

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