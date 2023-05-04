55 bin kişilik istihdamın müjdesi İzmir’den verildi

Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan yer aldı. Törende konuşan Bakan Varank, bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak Türkiye'nin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı başlattıklarını belirten Bakan Varank, "Bilhassa genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının da görece düşük olduğu bölgelerde modern üretim ve hizmet tesisleri yaparak özel sektör yatırımcılarımızın istifadesine sunduk. Böylece hem üretim kapasitesi hem de istihdam olanaklarını artırmış oluyoruz. 33 ilimizde emek yoğun sektörlerde toplam 111 projeye 1,3 milyar lira destek sağladık. Halihazırda faaliyete geçen 46 fabrikada yaklaşık 4 bin emekçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. Gençlerimiz sosyalleşsin diye bu fabrikaların yanına spor tesisleri inşa ediyoruz. Kadınlarımızın işgücüne katılımını desteklemek için çocuklarına hizmet verecek kreşler açıyoruz. İnşallah bu projeler tamamladığında 55 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan 161 fabrikayı ülkemize kazandıracağız" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın çok önemli bir proje olduğunu, hedefleriyle yüzde 100 örtüştüğünü vurguladı. Kasapoğlu, "Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Gençlerimizi donanımlı bir şekilde hazırlama gayesiyle çalışıyoruz, üretiyoruz. Amacımız gençlerin gözündeki ışığı ve mutluluğu arttırmak. Gençlerimizin ülkesi ve milleti için üreten, bugünler ve yarınlar adına hayalleri güçlü ve o hayallerinin peşinden giden gençler olmasını önemsiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından canlı bağlantılarla 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' tanıtım ve tesis açılış kurdeleleri kesildi.