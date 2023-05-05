ABD’den gelen FED kararı altını uçurdu

FED faiz kararından sonra dün altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 1300 TL'yi gördü. ABD Merkez Bankası FED'in faizleri 25 baz puan artırmasının ardından piyasada oluşan "FED, faiz artırımlarında sona geldi" beklentisiyle altın, dün sabah güne yükselişle başladı. Gram altın yüzde 0,29'luk yükselişle 1279 liradan işlem görüyor. Gram altın sabah seansında 1302 TL'ye kadar çıktı. Çarşamba gününü 2085 lira seviyesinde noktalayan çeyrek altın ise 2092 liradan satıldı. Çarşamba günü 4170 liradan kapatan yarım altın 4183 liraya çıktı. Bir önceki gün kapanışı 8316 TL olan cumhuriyet altını 8337 TL'den alıcı buldu. Kararı öncesi 2023 dolar seviyesindeki ons altın gece 01.00 sıralarında 2078 dolara kadar yükseldi. Böylelikle ons altın 3 Mart 2022 tarihinde gördüğü 2070 doların üzerine çıkıp yeni bir rekora imza attı.

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