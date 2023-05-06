İşe alınan herkese 3 bin 552 lira teşvik

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda beş yılda 6 milyon istihdam sözü kapsamında, pasif işgücü programlarına erişim güçlenecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak. Bu yıl için işsizlik ödeneği alırken işe alınan her bir vatandaş için aylık 3552 lira prim teşviki verilecek.

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