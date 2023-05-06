MHP lideri Bahçeli’den EYSİM Madencilik’e ziyaret

SEÇİM çalışmaları kapsamında Aydın'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlenen mitingin ardından maden sektörünün lider firmalarından biri olan Eysim Madencilik'i ziyarette bulundu. Fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen Bahçeli, EYSİM ailesini ülke ekonomisine katmış olduğu değer ve desteklerden dolayı teşekkür etti. EYSİM Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhur İttifakı Çine Belediye Meclisi Üyesi İş İnsanı Muhammed Demir ile personelin sevgi gösterileriyle karşıladığı Bahçeli, ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. MHP Lideri Bahçeli, Ulu Önder Atatürk'ün "Her fabrika bir kaledir" sözünü bayraklaştırarak Belçikalılardan 2013 yılında satın aldığı maden işleme fabrikasını mili yatırıma dönüştüren İş İnsanı Muhammed Demir'e çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Seçim konvoyunu bir süre bekleterek personele halini hatırını soran Genel Başkan Bahçeli, İş İnsanı Demir'den şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bahçeli'ye kendilerini kırmayarak fabrikaya teşrif etmeleri nedeniyle minnet duygularını ifade eden İş İnsanı Demir, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na olan desteğini ifade etti.

MURAT ŞENBAKLAVACI