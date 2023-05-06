Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan Kayseri'yi hasretle hürmetle selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime sizlerle yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime Kayseri'ye hizmet etmeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Yola çıkarken yine ilk mitingimizi Kayseri'de yapmıştık.

Kayseri zor günlerinde Maraş'ın yanında oldu, destek verdi. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz.

Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun.

Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır.