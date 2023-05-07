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Haberler Ekonomi Aliağalı üreticilere 28 milyonluk katkı

Aliağalı üreticilere 28 milyonluk katkı

7.5.2023

Gazete

Aliağalı üreticilere 28 milyonluk katkı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçilere destek olmak amacıyla Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde projelendirilen 'Büyükbaş ve Küçükbaş Gebe Hayvanlarda Yavru Ölümlerine Karşı Aşı Kampanyası'yla üreticilere toplamda 28 milyon liralık katkı sağlandı.

Aşı kampanyasından faydalanan üreticilere sertifikaları verildi. Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşı kampanyası hakkında "Projemizin bütçesi Aliağa Belediyesi tarafından karşılandı. Bir sene sonunda beklentilerimizin üstünde bizleri mutlu eden sonuca ulaştık. Projemizin örnek rol model olmasını temenni ederiz" şeklinde açıklama yaptı.

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