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Haberler Ekonomi Almanlardan Türkiye’ye 11,5 milyar dolar yatırım

Almanlardan Türkiye’ye 11,5 milyar dolar yatırım

7.5.2023

Gazete

Almanlardan Türkiye’ye 11,5 milyar dolar yatırım

ALMAN-TÜRK Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Pınar Ersoy, "Alman şirketlerinin 2002 yılından bu yana Türkiye'ye yatırımı yaklaşık 11,5 milyar dolar." dedi.

Ersoy, şu anda Türkiye'de yaklaşık 8 bin Alman sermayeli şirket bulunduğunu söyledi. Almanya'nın Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımlardaki payının yüzde 6,4 oranında olduğunu belirten Ersoy, "Bu yatırımların çoğu, Türkiye'de yüz binlerce istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımlar.Türkiye ekonomisi, Ukrayna'daki savaş ve iki yıllık pandemi sürecine rağmen geçen yıl güçlü bir şekilde büyüdü ve ihracatta yeni rekorlara imza attı. Tüm bu olumsuz etkilere ve zorluklara rağmen geçen yıl Alman-Türk ticari ilişkileri bakımından yine bir rekor yılı oldu" dedi.

TÜRKİYE LEHİNE
ALMANYA, Türk ihracatçıları için en önemli ihracat pazarı olma özelliğini korumaya devam ettiğini söyleyen Ersoy, "Türkiye ve Almanya arasındaki dış ticaret açığı son 10 yılda 11 milyar dolar seviyelerinden 2,8 milyar dolara gerilemiş durumdadır. Yani ülkelerimiz arasındaki ticaret dengesi Türkiye lehine gelişme kaydetmektedir" dedi.

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