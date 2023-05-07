Tarımsal sulamada çiftçiye büyük destek

ÇİFTÇİLERE tarımsal sulamada saplanacak yüzde 50 desteğin uygulama esasları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Tebliği"ne göre destekten yararlanacak olan üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranacak. Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı. Sulama birlikleriyle kooperatiflerinin işlettiği sulama sahalarında tarımsal üretim yapan çiftçilerin bu yıl su kullanım hizmetleri desteklenecek. Böylece çiftçinin üretim maliyetlerinin azaltılacak. Destek, gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunacak. Çiftçi, sulama birlikleri işletmelerine, tarımsal sulama tutarlarının yüzde 50'sini ödeyecek. Kalan kısım ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğrudan sulama birliklerine ödenecek. Bu destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranacak.

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