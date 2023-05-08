EYT’lilere bayram ikramiyesi müjdesi

SOSYAL Güvenlik Kurumu, emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de bayramın başlayacağı 28 Haziran tarihinden önce yatacak. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödendi.

114 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Nisan ayı içinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde (yarın) ödenecek" denildi. Emekliye bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2'şir bin lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor. Emeklilerin bayramlarını rahat geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.

DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK

DUL ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden, hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan kadın, yeni zamla birlikte 5625 lira alacak. Yine aynı örnekten yola çıkarsak bugün 5500 lira olan en düşük aylıktan babasından yüzde 25 oranında aylık alanlara 1375 lira yerine 1855 lira yatacak. Bayram ikramiyeleri de hisseleri oranında yatacak. Eşi vefat eden 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 75'i olan 1500 lirayı alacak

HAZAL ATEŞ