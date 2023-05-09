OSB’lere Togg ile uyumlu şarj istasyonu

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Enerjisa Enerji'nin iştiraki Eşarj arasında 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için protokol imzalandı. Üst Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay'ın imzaladığı protokol kapsamında OSB'ler elektrikli şarj istasyonları için yer sağlayacak, istasyonların tüm kurulumları ise yüklenici firma Eşarj tarafından yapılacak. Kurulacak istasyonların tamamı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile uyumlu olacak.

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