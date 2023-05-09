Petrol Ofisi, kadın futbolunun yanında

PETROL Ofisi "Gücümüz Onlarla" reklam filmiyle Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbolcularının içlerindeki saklı gücü açığa çıkarıyor. Türkiye'de her geçen gün daha fazla ilgi gören, heyecan dolu anların yaşandığı kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Türk sporunun önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadın futbol takımlarına verdiği destekle kadın futbolunda öncü bir rol üstlenen Petrol Ofisi Grubu, yayınladığı reklam filmi ile kadın futbolcuların saha içindeki itici gücü olarak "Gücümüz Onlarla" diyor.

"GÜCÜMÜZ ONLARLA"

Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi'nin TV, outdoor ve dijital kanallarda yayınladığı yeni reklam kampanyasında, sponsor olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımlarının farklı iki takımla yaptığı maçlardaki zorlu anlar sırasıyla ekrana geliyor. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Kadının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını artırmaya devam eden Petrol Ofisi Grubu olarak kadın futbolunun gelişimi için 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına sponsor olarak destek veriyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük camiayla birlikte spordaki başarının yanında toplumsal farkındalık ve sosyal fayda için çalışmak bizim için çok değerli" dedi.