Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Kamu işçisine yüzde 45 zam

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona gelindi. Başkan Erdoğan kamu işçilerinin zam oranını açıkladı.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekten arkadaşlarımızın yapmış oldukları görüşmeler üzerinde vicdanıma, değerlerimi bunları bir kenara koymadan, ülkemin de menfaatlerini bir kenara koymadan şöyle hesabi olmanın ötesinde hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Hasbi değerlendirmenin neticesinde bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim.

Kamu işçisine yönelik zam oranı yüzde 45 zam yapıldı. En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin liraya çıkarıldı.