Akdeniz İş Birimi dünya pazarları ile köprü kurdu

YOLCU ve yük taşımacılığında Avrupa'nın lider firması DFDS'in, Türkiye merkezli Akdeniz İş Birimi'nin faaliyete geçişinin 5. yılında açılışını gerçekleştirdiği İzmir - Sete rotası, Avrupa'nın öncelikli pazarlarına ve Kuzey Afrika'ya köprü rolü üstlendi. 2 Nisan'daki ilk seferden bu yana ithalat ve ihracat olmak üzere toplam 7 sefer gerçekleştirilirken, bu seferlerde ise 700'ü aşkın ünite taşındı.

GÜVENLİ VE HIZLI TAŞIMACILIK

ALSANCAK Limanı'ndan Fransa'nın Sete limanına ilk ve tek ro-ro hizmeti olma özelliğini taşıyan İzmir - Sete rotası ile DFDS, Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Yeni hat, Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı. DFDS Akdeniz İş Birimi, teşvik yasasının yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2022'den bu yana gerekli koşulları sağlayarak teşvikten faydalanan ilk şirket oldu.