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Haberler Ekonomi ‘Anneler Günü’ hareketliliği başladı

Anneler Günü’ hareketliliği başladı

10.5.2023

Gazete

‘Anneler Günü’ hareketliliği başladı

BU yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü nedeniyle çeşitli sektörlerde hareketlilik başladı. Küçük ev aletleri satışında yüzde 300'lere varan artışı yaşanırken, çiçekçilik sektörü temsilcilerinden de bu özel gün için hazır olunduğuna dair haberler geldi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu yıl Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 50 milyar TL'nin üzerinde bir ticaret hacmi bekliyoruz" dedi. Ortalama hediye tutarının ise 750 TL seviyelerinde gerçekleştiğini anlatan Çevikoğlu, "Geçen yıla göre alışverişte yüzde 60'lık bir artış görüyoruz" dedi.

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