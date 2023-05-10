Linkedin 716 kişiyi işten çıkarıyor

TEKNOLOJİ sektöründeki son işten çıkarma dalgası Linkedin'den geldi. Şirket, 700'den fazla kişiyi işten çıkaracak ve Çin'deki iş bulma uygulamasını kapatacak. Microsoft'a ait profesyonel ağ platformunun CEO'su Ryan Roslansky, Pazartesi günü personele yazdığı bir mailde, ekonomik koşullara yanıt vermeyi ve işletmeyi daha çevik hale getirmeyi amaçlayan değişikliklerin bir parçası olarak 716 rolün işine son verileceğini duyurdu. Bir Linkedin sözcüsü, bu satıcıların yeni ve mevcut işleri üstlenecek "dış ortaklar" olduğunu söyledi. Linkedin dünya çapında yaklaşık 20 bin çalışana sahip.

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