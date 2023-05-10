Tireli çiftçinin yüzü yağmurlarla güldü

TİRELİ çiftçilerin yüzü bahar yağmurlarıyla güldü. Sonbahar ve kış mevsiminde yeterli yağışı alamadığı için kara kara düşünen bölge çiftçisi Nisan ayının yağmurlu geçmesi nedeniyle umutlandı. Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Bölgedeki baraj ve göletlerde anlamlı bir artış yaşandı" dedi. Yenişehir göletinde, Mart ve Nisan aylarında yapılan ölçümlerde su seviyesindeki artışın diğer baraj ve göletlerde olduğu gibi anlamlı şekilde yükseldiğini kaydeden İbişoğlu, "Ancak bu yağışlar ne yazık ki yer altı su kaynaklarına çok katkı sağlamayacak. Tarladaki mevcut ürünlerin yetişmesine yardımcı olacak. Çiftçi, yeraltı su kaynaklarını daha geç kullanmaya başlayacak" dedi.

NADİR UYSAL