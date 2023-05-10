Uygun fiyatlı konut için talimat verdik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum'dan yeni bir müjde daha geldi. Bakan Kurum, "Sanayi bölgelerinde çalışan evi olmayan kardeşlerimiz için TOKİ başkanlığımızla proje yürütüyoruz. Bunun talimatını arkadaşlara verdik" dedi. Seçim çalışmaları kapsamında bir dizi programa katılan Bakan Kurum işçilere uygun koşullarda konut projesi yapılacağını açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ ekonomik olarak büyüten, geliştiren, kalkındıran iş insanlarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bugün artık tüm dünyada sanayide baş döndürücü bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Sanayide mevcut potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ne kadar önemliyse; çevreyi koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan adımlar atmak da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Biz şundan çok eminiz. Toprak için su ne ise ekonomi için de sanayi odur. Bugün sanayisini gözeten koruyan, kollayan, adeta pamukla saran bir iktidar, liderimiz var. Çünkü yine şunu çok iyi biliyoruz ki üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde sayar, biz üretiyoruz" dedi.