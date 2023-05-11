“Her bir makinemiz ülkemiz adına nefer”

ÇEVRE kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına temizlik makine ve ekipmanları üreten Kademe AŞ, yurt dışındaki pazar payını genişletmeyi hedefliyor. Yerli ve milli ürünler kullanarak atıkların değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi için üretim yaptıklarını belirten Genel Müdür Kenan Çelik, "Uzak Doğu'ya açılmak istiyoruz. Her bir makinemiz, ülkemiz adına bir nefer. Ülkemize layık ürünler üretip, Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

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