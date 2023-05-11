On bin sağlık personelinin çalışacağı hastane açılıyor

Başkan Erdoğan İzmir mitinginde açıkladı. Bayraklı Şehir Hastanesi bir ay sonra hasta kabulüne başlıyor. 2050 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 bin 500 hekim, 4 bine yakın hemşire, bir o kadar da hizmetli çalışan ile 9 - 10 bin sağlık çalışanı istihdam edilecek. Günlük ortalama iki binin üzerinde poliklinik hizmeti verecek kapasiteye sahip bölgenin en büyük sağlık kampüsü bir aksilik olmazsa Haziran'da hasta kabulüne başlayacak. Bunun yanı sıra yatan hasta ve ameliyatları ile ortalama her gün bu sağlık kampüsüne 70 bin kişinin giriş çıkışı olacak. Bayraklı Şehir Hastanesi faaliyete geçtiğinde bu alandaki insan sirkülasyonunu düşünebiliyor musunuz? Buraya kadarını anlatmaya çalıştım, mükemmel bir sağlık alanı. Peki ya sonrası?

ALTERNATİF YOLLAR

Çevre yolları ve hastaneye giriş çıkışlarla bu alandaki trafiği düşünmek bile istemiyorum. Halen tek bir çevre yolu var ve sabah - akşam bu yolun trafiği inanılmaz yoğun oluyor. Bayraklı Şehir Hastanesi de faaliyete geçtiğinde tek çevre yolu ile bu trafiği kesinlikle kaldıramaz. Mutlaka alternatif yolların bu alana en kısa zamanda yapılması gerekiyor. Başta büyükşehir ve ilçe belediyesi olmak üzere hemen harekete geçmeli, en kısa sürede bu alanda çeşitli alternatif yollar ile bu alanı genişletmesi gerekir. Bayraklı Şehir Hastanesi başta Bornova olmak üzere Bayraklı ilçelerinin en önemli gelir kaynağı olacak. Bu hastaneye gelen 70 bine yakın insan bu ilçelerdeki esnafın da can simidi olacak. Dolayısıyla her şeyi Ankara'dan beklememek gerekli. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerinin harekete geçmesi gerekli. Hem de hemen. Hastane faaliyete geçince bu sağlık kampüsü şifadan çok çile alanına dönüşebilir. Bayraklı Şehir Hastanesi bölgesinde bir diğer önemli eksiklik ise konaklama. Bu alanda bir anda yüzlerce çok katlı konutlar yapıldı. Bu alanda İzmir dışından gelecek hasta yakınlarının kalacağı otel ve konaklama alanı yok. Konaklama alanları mutlaka olması gerekiyor. Bayraklı Şehir Hastanesi sadece bu bölgeden hasta kabul etmeyecek aynı zamanda İzmir dışından gelecek olan hastalara da hizmet verecek. Bayraklı Şehir Hastanesi sağlık turizmi kapsamında da yurt dışından gelecek hastalara sağlık hizmeti verebilecek kapasitede. 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları, 380 yataklı kardiyovasküler ve cerrahisi, 141 yataklı onkoloji, 300 yataklı fizik tedavi, 100 yatak ise yüksek güvenlikli adli psikiyatri bölümü ile hizmet verecek. Hastanede ayrıca 2 ambulans helikopter pisti de yer alacak.

ESTETİK UYGULAMALAR

Yaz mevsimi yaklaşırken estetik cerrahi uygulamalara da ilgi artıyor. Anadolu Cerrahi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç her yaştan kadın ve erkek danışanların botoks ve dolgu gibi kozmetik uygulamalardan vücut şekillendirme ameliyatlarına kadar farklı konularda hekimlere başvurduklarını söyledi. Cerrahi işlemler arasında vücut şekillendirme ameliyatlarının bu dönemde daha fazla ilgi gördüğünü belirten Op. Dr. Evinç, "Tatil süresince güzel görünmek isteyenlere liposuction ile yağ alma, karın, kol ve bacak germe ile meme estetiği ameliyatları bu dönemde daha sık uygulanmakta.

KÜÇÜK BİR KESİ

Liposuction kanül adını verdiğimiz ince çubuklar yardımıyla küçük bir kesi ile vücudun belli bir bölgesindeki yağların dışarı alınması operasyonudur. Bu yöntemle karın, basen, kol, bacak ve hatta boyun ve gıdı bölgesindeki yağlardan kurtulabilirsiniz. Son dönemde liposuction işlemlerinde sıklıkla kullanmayı tercih ettiğimiz VASER adı verilen sistem; ultrasonik dalgalar yardımıyla yağların parçalanmasını sağlıyor. Bu sayede liposuction işlemi sırasında daha fazla yağ dokusunu dışarı alabiliyoruz. Karın germe ameliyatı uygun hastalarda modifiye edilebiliyor. Genişletilmiş karın germe, belt lipektomi adı verilen tüm karın ve bel çevresindeki sarkmış derilerin alınması, karın kaslarının onarılması, six pack ya da two pack olarak adlandırılan; karın kaslarının hatlarının belirgin hale getirilmesi işlemi gibi uygulamalar daha karmaşık sorunlar için karın germe ameliyatına eklenebiliyor" diye konuştu.